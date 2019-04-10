Galatasaray’da derbi primi belli oldu

Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisinin primi belli oldu. Ligdeki her galibiyet için 2 milyon 600 bin lira kazanan Sarı Kırmızılılar, galibiyet halinde bu parayı futbolculara dağıtacak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile çok kritik bir maça çıkacak.

19 senedir galip gelinemeyen Kadıköy'de puan kaybedilmesi durumunda şampiyonluk yolunda ağır kayıp yaşanacak.

Maça büyük önem veren yönetim, karşılaşma sonrasında oyunculara sürpriz yapmayı planlıyor.

Başkan Cengiz ve yönetimi, derbinin kazanılması halinde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınacak galibiyet primini doğrudan futbolculara aktarmayı düşünüyor.

Federasyon, ligdeki her galibiyet için takımlara 2 milyon 600 bin lira veriyor.

TERİM'DEN FUTBOLCULARINA UYARI

Galatasaray teknik heyeti, hem fizik hem de mental olarak futbolcularını Fenerbahçe maçına hazırlamaya çalışıyor.

Teknik direktör Fatih Terim, öğrencileriyle yaptığı toplantılarda, "Sakin kalın ve gereksiz kart görmeyin" uyarısı yapıyor.

Geçen sezon Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Belhanda, ilk yarıdaki maçta da Soldado ile 90 dakika sonunda tartışmış ve saha bir anda karışmıştı.

Evkur Yeni Malatyaspor ile kupa ve ligde oynanan maçlarda önce Kamara, sonra Guilherme ile tartışan Faslı futbolcu, Fatih Terim'in yakın markajında.

Deneyimli teknik adam, futbolcularına '90 dakika sahada 11 kişi kalmalıyız' vurgusu yapıyor.

Zorlu karşılaşma öncesinde Galatasaray'ı en çok düşündüren bölge ise savunma hattı.

Luyindama ve Marcao’nun cezalı olması, teknik heyeti sıkıntıya soktu.

Terim, Ryan Donk’un yanına stoperde Semih Kaya, Ahmet Çalık ve Fernando’yu hazırlıyor.