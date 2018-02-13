Galatasaray’da belgeler konuşacak

Galatasaray'da bugün yapılacak divan kurulu toplantısında tüm belgeler ortaya çıkacak. Eski başkan Dursun Özbek, yeni yönetimin kendisine yönelik suçlamalarına cevap vermeye hazırlanıyor

Galatasaray'ın şubat ayı divan kurulu toplantısı, yeni seçilen yönetim ile eski yönetimin hesaplaşması şeklinde geçmesi bekleniyor.

Başkan Mustafa Cengiz, kulübün mali yapısıyla ilgili belgeleri üyelerle paylaşacak. Cengiz ayrıca, gelecek dönemle ilgili bilgilendirme yapacak.

Eski başkan Dursun Özbek'in ise kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili belgelerle cevap vereceği öğrenildi. Özbek, kurmaylarıyla toplantı yaparak divan kurulunda nasıl bir yol izleyeceğini belirlemeye çalışıyor.

Eski başkan, otel konaklamaları, Cavanda ve bu sezon yapılan transferler ile Sportif Anonim Şirketi'ne koydurduğu söylenen temliklerle ilgili eleştirilere cevap verecek.