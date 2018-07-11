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Galatasaray’a Norveçli forvet

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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Şimdiki hedef, Rosenborg'da forma giyen Erik Botheim

Galatasaray’a Norveçli forvet
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Galatasaray, aradığı forveti Norveç'te buldu. Henry Onyekuru’yu kiralayan Sarı Kırmızılıların ikinci sürprizi Erik Botheim olacak.

"Galatasaray sürprizleri sever" diyen teknik direktör Fatih Terim, futbolcu izleme ekibinin tavsiye ettiği Rosenborg’un 18 yaşındaki santrforunu mercek altına aldı.

Tecrübeli teknik adam, yardımcıları Ümit Davala ve Necati Ateş’i geçtiğimiz günlerde Botheim'i takip etmek ve detaylı bilgiler almak için Norveç’e gönderdi.

1 metre 92 santimetre boyundaki Botheim, iki teknik adamın izlediği Tromsö maçında bir gol atarken, takımı sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Davala-Ateş ikilisinden gelen olumlu rapor üzerine harekete geçen sarı kırmızılılar, ellerini çabuk tutup Rosenborg yetkilileriyle görüştü.

Botheim, transferinin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor. Genç futbolcuyu Galatasaray dışında Milan, Real Madrid ve Juventus’un da takip ettiği öğrenildi.

Bu arada Galatasaray’ın Everton’dan kiraladığı Onyekuru, Zürih’e gelerek kampa katıldı.

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