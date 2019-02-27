Galatasaray zor turladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, konuk olduğu Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor’a 4-2 yenilmesine rağmen yarı finale adını yazdıran taraf oldu

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Önder Yılmaz

Hatayspor: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Mehmet Tayfun Dingil, Sadi Karaduman, Maiga, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Korkishko, Mirkan Aydın

Galatasaray: İsmail Çipe, Mariano, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Selçuk İnan, Donk, Sinan Gümüş, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Muğdat Çelik

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Hatayspor'a 4-2 yenilmesine rağmen yarı finale çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, konuk olduğu Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 21.dakikasında sol kanattan sıfıra inen Emre Taşdemir'in yerden çıkarttığı topa Muğdat dokundu ve topu ağlara gönderdi. Galatasaray 1-0 öne geçti.

Maçın 53. dakikasında sol kanattan Emre Taşdemir'in ortasında ön direkte Emre Akbaba kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Galatasaray 2-0 öne geçti.

58. dakikada Gökhan Karadeniz, Emre Akbaba'nın müdahalesiyle yerde kaldı, karar penaltı. 59. dakikada Gökhan Karadeniz, penaltı atışını gole çevirdi. Hatayaspor farkı 1'e indirdi. 2-1

70. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Mirkan savunmanın arkasına sarkmak isterken Semih Kaya ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 71. dakikada penaltı atışında bir kez daha topun başına geçen Gökhan Karadeniz yine sol köşeye vurdu. İsmail Çipe bu kez doğru köşeye uzanmasına rağmen gole engel olamadı. Hatayspor beraberliği yakaladı. 2-2

79. dakikada sol kanattan nefis hareketlerle ceza sahasına sokulan Caner'in içeriye çevirdiği topa Mirkan dokundu ve topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrası hakem golü verdi. Hatayspor öne geçti. 3-2

85. dakikda sol kanattan içeriye çevrilen topu İsmail Çipe, kontrol etmek isterken bacak arasından kaçırdı ve top ağlara gitti. Bu top dışardan içeriye çevrildiği için gol geçersiz sayıldı. VAR tarafından incelenen pozisyon gol olarak düzeltildi. Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. 4-2