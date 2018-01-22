Galatasaray zirve takibini sürdürüyor

Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 yendi. Galatasaray bu galibiyetle puanını 38'e yükseltti ve Medipol Başakşehir ardından 2. sırada yer aldı

Galatasaray, ikinci yarıya galibiyetle başladı. Konuk olduğu Kayserispor'u 3-1'lik skorla deviren sarı-kırmızılılar, 4 maçlık deplasman mağlubiyetini sonlandırdı.



Zirvedeki takımların sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladığı haftada Galatasaray, Kayseri'den 3 puan çıkardı. Sarı-kırmızılılar böylece Fatih Terim yönetiminde 4 resmi maçında da galip geldi. Ligin flaş ekiplerinden Kayserispor ise üst üste ikinci yenilgisini aldı.



Süper Lig’in 18. Hafta kapanış maçında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.



Kadir Has Stadı’ndaki karşılaşmaya iyi başlayan taraf Galatasaray oldu. İlk düdükle birlikte baskılı bir oyun sergileyen Cim Bom çok geçmeden öne geçmeyi başardı.



GOL! 12. dakikada Yasin Öztekin'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Garry Rodrigues, bekletmeden içeri gönderdiği topa Eren Derdiyok altıpas içinde vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu.



GOL! 1-0’dan sonra da oyunu kontrole eden sarı-kırmızılı ekip 7 dakika sonra farkı 2’ye çıkardı. Selçuk İnan'ın pasıyla sol kanattan ceza alanı içine giren Sofiane Feghouli'nin yerden pasında Eren Derdiyok altıpas önünden sol ayağıyla vuruşunu yaparak kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.



Eren Derdiyok, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de ilk 11'de sahaya çıktığı son yedi maçta altı gole katkıda bulundu (dört gol ve iki asist).



GOL! Zorlu mücadelenin ikinci yarısına bu kez Kayserispor iyi başladı. 52. dakikada William'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Güray Vural ceza alanı içine ortasını yaptı. Umut Bulut, çok iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı farkı 1'e indirdi.



Golden sonra Galasaray yarı sahasında baskı kuran Kayserispor, üst üste net pozisyonlar yakaladı. Sapunaru, William ve Mendes ile gole çok yaklaşan ev sahibi takım kaleci Muslera’ya takıldı.



İlerleyen dakikalarla birlikte düşen tempo Kayserispor'un ataklarını kesti. Maçın son bölümünde Yasin'in yerine oyuna dahil olan Sinan Gümüş, 2'si çok net olmak üzere 3 pozisyona girdi ancak son vuruşlar yetersiz kalınca gol sesi çıkmadı.



GOL! Mücadelede son sözü söyleyen Galatasaray oldu. 90+1'de hızlı hücuma çıkan sarı-kırmızılılarda Ndiaye'nin pasında Gary Rodrigues ceza sahası içinde net bir vuruş çıkardı ve maçın skorunu tayin etti: 1-3.

