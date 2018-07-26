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Galatasaray, Tunus yolcusu

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Galatasaray, Tunus yolcusu
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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Tunus ekibi Club Africain ile oynayacağı özel maç için 27 Temmuz Cuma günü bu ülkeye gidecek.

İsviçre kampı sonrası dün hazırlık maçında Sakaryaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, bugün öğle saatlerinde özel uçakla Tunus'a hareket edecek ve 28 Temmuz Cumartesi günü Rades kentinde Club Africain'e konuk olacak.

Rades Olimpiyat Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Galatasaray takımı, Club Africain karşılaşmasının ardından ise Yunanistan'a geçecek. Sarı-kırmızılı takım, 31 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı'nda Yunan ekibi AEK ile özel maçta karşılaşacak.

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