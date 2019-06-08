 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Goller Özgün için atıldı
Goller Özgün için atıldı
6 0
BTM 2. Ligde alınan sonuçlar ve günün programı şöyle
BTM 2. Ligde alınan sonuçlar ve günün programı şöyle
255 0
 
Okullarda yaz tatili başlıyor
Okullarda yaz tatili başlıyor
15 0
Terk edilen bir köy: Balalan
Terk edilen bir köy: Balalan
23 0
Soyguncular Ercan’dan kaçtı
Soyguncular Ercan’dan kaçtı
189 0
Çocuk sağlığında 10 önemli yaz kriteri
Çocuk sağlığında 10 önemli yaz kriteri
65 0
Kamunun hantallığının fotoğrafı
Kamunun hantallığının fotoğrafı
169 0
banner82

Galatasaray Trezeguet'te ısrarcı

banner27

Galatasaray, geçen sezonun devre arasında transferini gerçekleştiremediği Kasımpaşalı Trezeguet için ısrarını sürdürüyor

banner262
Galatasaray Trezeguet'te ısrarcı
banner267

Galatasaray'ın Trezeguet ısrarı devam ediyor.

Devre arasında Diagne ile birlikte Mısırlı futbolcuyu transfer etmek isteyen sarı kırmızılı ekip, sadece Senegalli golcüyü renklerine katabilmişti.

Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği 24 yaşındaki futbolcu için Kasımpaşa kulübüyle görüşmeler sürüyor.

Galatasaray, yurt dışından da teklifler alan Trezeguet'nin transferinde ciddi bir aşama kaydetti.

Bu transferi resmiyete dökmeye hazırlanan yönetim, takımdan ayrılacak isimlerden gelecek bonservis bedelini bekliyor.

Lacivert beyazlı formayla bu sezon 34 lig maçında forma giyen Trezeguet, 9 gol attı, arkadaşlarına da 9 gol pası verdi.

Mısırlı futbolcunun transferinde bu gelişmeler yaşanırken, Fransa basını Galatasaray'ın Ryan Babel ile de 3 yıllık sözleşme imzaladığını iddia etti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.