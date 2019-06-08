Galatasaray Trezeguet'te ısrarcı

Galatasaray, geçen sezonun devre arasında transferini gerçekleştiremediği Kasımpaşalı Trezeguet için ısrarını sürdürüyor

Galatasaray'ın Trezeguet ısrarı devam ediyor.

Devre arasında Diagne ile birlikte Mısırlı futbolcuyu transfer etmek isteyen sarı kırmızılı ekip, sadece Senegalli golcüyü renklerine katabilmişti.

Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği 24 yaşındaki futbolcu için Kasımpaşa kulübüyle görüşmeler sürüyor.

Galatasaray, yurt dışından da teklifler alan Trezeguet'nin transferinde ciddi bir aşama kaydetti.

Bu transferi resmiyete dökmeye hazırlanan yönetim, takımdan ayrılacak isimlerden gelecek bonservis bedelini bekliyor.

Lacivert beyazlı formayla bu sezon 34 lig maçında forma giyen Trezeguet, 9 gol attı, arkadaşlarına da 9 gol pası verdi.

Mısırlı futbolcunun transferinde bu gelişmeler yaşanırken, Fransa basını Galatasaray'ın Ryan Babel ile de 3 yıllık sözleşme imzaladığını iddia etti.