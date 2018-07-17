banner107
Deniz Fahri, Ege Rallisi’nde üçüncü oldu
Deniz Fahri, Ege Rallisi’nde üçüncü oldu
6 0
Ardahan’da zirve Doğa Koyuncu’nun
Ardahan’da zirve Doğa Koyuncu’nun
45 0
Pulyacılar, Karaşahin'e emanet
Pulyacılar, Karaşahin'e emanet
471 0
Retro’da eğlence tam gaz
Retro’da eğlence tam gaz
50 0
Tarkan baba oldu
Tarkan baba oldu
85 0
Korolar Festivali gala konseri ile sona erdi
Korolar Festivali gala konseri ile sona erdi
43 0
Wimbledon’ın kraliçesi Kerber
Wimbledon’ın kraliçesi Kerber
51 0
Type R rekor kırmaya devam ediyor
Type R rekor kırmaya devam ediyor
62 0
banner82
banner147

Galatasaray, Trezeguet için ısrarlı

banner27

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Trezeguet için Kasımpaşa kulübüyle tekrar masaya oturuldu

Galatasaray, Trezeguet için ısrarlı
banner137

Kasımpaşa formasıyla geçen sezon başarılı bir performans gösteren ve Dünya Kupası'nda Mısır forması ile boy gösteren Trezeguet'nin talipleri de arttı.
Kulübüyle yaptığı anlaşmada serbest kalma bedeli 6 milyon avro olarak belirlenen 23 yaşındaki oyuncu, Galatasaray ile her konuda anlaştı.

Sarı-kırmızılı kulübün UEFA ile yaptığı anlaşma ve yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle bonservis bedelini ödemesi zor görünüyor.

Teknik direktör Fatih Terim’in ısrarla kadrosunda görmek istediği oyuncu için İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak Kasımpaşa Kulübü ile temaslarını da sürdürüyor.

Mısırlı futbolcu için 3 farklı teklif sunma planı yapıldı. Bu teklifin ilki 1 yıllık kiralama olacak.

Başarılı oyuncuyu bonservisi ile takıma kazandırmak için yapılacak ikinci teklifte öne çıkan konu, ödemenin yapılacağı süre olarak dikkat çekiyor..

Mali olaraksıkıntılı günler geçiren Galatasaray yönetimi, 6 milyon Avroyu 3 yıllık vade içinde ödemeyi Kasımpaşa yönetimine sunacak.
Kasımpaşa’ya iletilecek bir diğer öneri ise takasta bazı oyuncuların devreye sokulması. Takastaki oyuncular arasında Tolga Ciğerci ve Eren Derdiyok’un adı ön planda görülüyor. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.