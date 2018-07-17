Galatasaray, Trezeguet için ısrarlı

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Trezeguet için Kasımpaşa kulübüyle tekrar masaya oturuldu

Kasımpaşa formasıyla geçen sezon başarılı bir performans gösteren ve Dünya Kupası'nda Mısır forması ile boy gösteren Trezeguet'nin talipleri de arttı.

Kulübüyle yaptığı anlaşmada serbest kalma bedeli 6 milyon avro olarak belirlenen 23 yaşındaki oyuncu, Galatasaray ile her konuda anlaştı.

Sarı-kırmızılı kulübün UEFA ile yaptığı anlaşma ve yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle bonservis bedelini ödemesi zor görünüyor.

Teknik direktör Fatih Terim’in ısrarla kadrosunda görmek istediği oyuncu için İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak Kasımpaşa Kulübü ile temaslarını da sürdürüyor.

Mısırlı futbolcu için 3 farklı teklif sunma planı yapıldı. Bu teklifin ilki 1 yıllık kiralama olacak.

Başarılı oyuncuyu bonservisi ile takıma kazandırmak için yapılacak ikinci teklifte öne çıkan konu, ödemenin yapılacağı süre olarak dikkat çekiyor..

Mali olaraksıkıntılı günler geçiren Galatasaray yönetimi, 6 milyon Avroyu 3 yıllık vade içinde ödemeyi Kasımpaşa yönetimine sunacak.

Kasımpaşa’ya iletilecek bir diğer öneri ise takasta bazı oyuncuların devreye sokulması. Takastaki oyuncular arasında Tolga Ciğerci ve Eren Derdiyok’un adı ön planda görülüyor.