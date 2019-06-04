Galatasaray, transfer için kaynak arıyor

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Tecrübeli teknik adam, transfer planlamasının eksiksiz yerine getirilmesi için, yönetimle sürekli temas halinde.

Terim, yeni takviyelere kaynak yaratılması ve Finansal fair play konusunda sorun yaşanmaması adına, birçok yıldızın satışına da onay verdi.

Galatasaray özellikle, Diagne ve Belhanda’ya Arap kulüplerinden gelecek yüksek teklifleri değerlendirecek. İki oyuncunun satışı sonrası hem forvete hem de 10 numara pozisyonuna yıldız transferleri yapılacak.

Sarı kırmızılı kulüp, yerli takviyesi içinde yurt içi ve yurt dışında birçok isimle temas halinde. Bir Tayland kulübünün de, Nagatomo’nun bonservisini alabilmek için Galatasaray ile temasa geçtiği öğrenildi.

Sarı kırmızılıların, 32 yaşındaki Japon futbolcu için 5 milyon avro bonservis bedeli talep ettiği, Tayland temsilcisinin kabul etmesi halinde, transferin gerçekleşme ihtimalinin hayli yüksek olduğu belirtiliyor.