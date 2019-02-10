Galatasaray, Trabzonspor'u rahat geçti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor'u Diagne ve Belhanda'nın golleri ile 3-1 yendi. Sarı-kırmızılılar, lider Başakşehir ile puan farkını 6'ya indirdi

Stat: Türk Telekom Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye (Dk. 86 Selçuk İnan), Donk, Feghouli (Dk. 83 Yunus Akgün), Belhanda (Dk. 89 Emre Akbaba), Onyekuru, Diagne Trabzonspor: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Amiri, Toure (Dk. 46 Abdulkadir Parmak), Yusuf Yazıcı, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega Goller: Dk. 21 Diagne (Penaltıdan), Dk. 45 ve 51 Belhanda (Galatasaray), Dk. 30 Rodallega (Trabzonspor) Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılamada Galatasaray, Trabzonspor'u 3-1 yenmeyi başardı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Diagne (21'-penaltı) ve Belhanda (45'-51') kaydederken, Trabzonspor'un tek golü Hugo Rodallega'dan (30') geldi. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetin ardından puanını 39'a yükseltirken, lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 6'ya indirdi. Trabzonspor ise 33 puanda kaldı.