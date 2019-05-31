Galatasaray Taylan'ın peşinde

Galatasaray, Erzurumspor'un başarılı futbolcularından Taylan Antalyalı'yı transfer etmek için girişimlere başladı

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Erzurumspor'un bu sezon en dikkat çeken futbolcularından Taylan Antalyalı'yı transfer etmek için girişimlere başladı.

Erzurumspor'un Antalyalı için yaklaşık 2 milyon euro'ya yakın bonservis istediği belirtiliyor.

Antalyalı, orta sahada forma giyiyor.