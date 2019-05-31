 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
UKÜ devam dedi
UKÜ devam dedi
1 0
31 0
 
9 0
Sakallı’dan gurur verici temsiliyet
Sakallı’dan gurur verici temsiliyet
89 0
Kulüpler memnun mesut
Kulüpler memnun mesut
264 0
26 0
43 0
banner82

Galatasaray Taylan'ın peşinde

banner27

Galatasaray, Erzurumspor'un başarılı futbolcularından Taylan Antalyalı'yı transfer etmek için girişimlere başladı

banner262
Galatasaray Taylan'ın peşinde
banner267

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Erzurumspor'un bu sezon en dikkat çeken futbolcularından Taylan Antalyalı'yı transfer etmek için girişimlere başladı. 
Erzurumspor'un Antalyalı için yaklaşık 2 milyon euro'ya yakın bonservis istediği belirtiliyor. 
Antalyalı, orta sahada forma giyiyor. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.