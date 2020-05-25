Galatasaray sağ bek için alternatif arıyor

Meksika basınından ismi Galatasaray ile anılan Alan Mozo hakkında yeni bir iddia geldi. Haberde, UNAM Pumas Kulübü'nün sarı-kırmızılılardan teklif gelmesi halinde Mozo'yu satacağı yazıldı

Galatasaray'da sözleşmesi bitecek Mariano'nun yerine sağ bek arayışı sürüyor.

Daha önce, sarı-kırmızılıların UNAM Pumas forması giyen Alan Mozo'yu takip ettiğini okurlarına duyuran Meksika basını, bu kez farklı bir iddiada bulundu.

Yapılan haberde UNAM Pumas Kulübü'nün, Galatasaray'dan henüz transfer teklif almadığı ancak şartların uygun olması halinde Mozo'nun transferine izin vereceği belirtildi.

Haberde, uzun yıllardır kulüp felsefesi oyuncu yetiştirip gelir elde etmek olan Pumas yetkililerinin, teknik kadro ile görüşüp Mozo'nun ayrılması durumunda onun yerine yeni bir transfer yapacakları da ifade edildi.

Sağ bek Alan Mozo, 2018 yılından beri altyapısında yetiştiği UNAM Pumas'ta oynuyor. 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon 27 resmi maçta sahaya çıktı.

Kulübü ile 3 senelik daha kontratı bulunan genç oyuncu, 2 kez de Meksika Milli Takımı'nda forma giydi.