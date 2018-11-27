Galatasaray, Rusya’da galibiyet arıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında bugün Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 276. maçına çıkacak.

RZD Arena'da TSİ ile 20.55'te başlayacak müsabakayı, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın yanı sıra Portekiz'den Porto ve Almanya'dan Schalke 04 ile bulunduğu grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybeden Rusya temsilcisi ise son sırada bulunuyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 3-0 kazanmıştı.

İDDİASINI SÜRDÜRMESİ İÇİN GALİBİYET ŞART

Galatasaray'ın gruptan çıkma iddiasını sürdürmesi için Lokomotiv Moskova maçından galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Porto'nun 10 puanla birinci, Schalke 04'ün ise 8 puanla ikinci sırada yer aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, kayıp yaşaması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma şansını yitirecek.

Öte yandan sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında elde edeceği galibiyet ya da beraberlikte, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı garantileyecek.

SAKATLAR

Galatasaray'da sakatlıkları olan 3 futbolcu, Lokomotiv Moskova maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Sinan Gümüş ile ameliyat edilen Emre Akbaba, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 275 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 104 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 407 gole engel olamadı.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.