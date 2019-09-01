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Galatasaray, Radamel Falcao’ya kavuştu

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Galatasaray'ın transferi için görüşmelerine başladığını duyurduğu Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncuyu, havalimanında binlerce sarı-kırmızılı taraftar karşıladı

Galatasaray, Radamel Falcao’ya kavuştu
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Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Kolombiyalı futbolcu Ramadel Falcao, İstanbul'a geldi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı futbol takımı idari direktörü Şükrü Hanedar, eşi Lorelei Taron ve kızlarıyla Fransa'dan özel uçakla İstanbul'a gelen Kolombiyalı futbolcuyu binlerce sarı-kırmızılı taraftar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde coşkulu bir şekilde karşıladı.

Öğle saatlerinde terminalin dışında toplanmaya başlayan taraftarlar, Falcao'nun gelmesine kısa bir süre kala terminal binasının önüne alındı.

Radamel Falcao, Galatasaray forması giyen eşi ve kızları ile terminal binasının önüne çıkarak, meşaleler yakıp, şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarları selamladı.

Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar'ın da yer aldığı selamlamada oldukça coşkulu olduğu gözlenen Kolombiyalı futbolcu, taraftara "üçlü" çektirdi. İsminin yazılı olduğu sarı-kırmızılı atkıyla selamlamaya çıkan Falcao, taraftarlarla karşılıklı "Sarı, kırmızı, şampiyon cimbom" tezahüratı da yaptı.

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