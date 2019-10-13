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Galatasaray, Onyekuru’yu kiralamak istiyor

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Galatasaray’da, ara transfer döneminde Henry Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katmak istiyor. Sarı kırmızılı kulüp, Fransa’da aradığını bulamayan eski oyuncusu için Monaco’ya kiralama teklifinde bulunacak

Galatasaray, Onyekuru’yu kiralamak istiyor
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, golsüz biten Gençlerbirliği maçından sonra transfer için ocak ayını işaret etmişti. Ara transfer dönemi için listenin ilk sırasında da Henry Onyekuru bulunuyor.

Galatasaray, geride kalan yaz transfer döneminde Onyekuru'yu yeniden kiralamak istemişti. Ancak Monaco, Everton'a 15 milyon euro ödeyerek Nijeryalı oyuncunun bonservisini almıştı.

Onyekuru'nun boşluğunu dolduramayan Galatasaray, 9 resmi maçta toplam 6 gol atabildi. Sarı kırmızılı takım geçen sezon şampiyon olurken, Nijeryalı oyuncu 31 lig maçında 14 gol, 5 asistlik katkı vermişti.

22 yaşındaki oyuncu da Fransa'da umduğunu bulamadı. Monaco'daki 9 maçın sadece ikisine ilk 11'de çıkan Onyekuru, 2 maçta sonradan oyuna dahil oldu. 

5 hafta ise kadroya giremedi. Eski oyuncusunu yakından takip eden sarı-kırmızılı kulüp, devre arasında Monaco'ya Onyekuru'yu kiralama teklifinde bulunacak. 

Nijeryalı oyuncu da, Galatasaray’a dönmeye sıcak bakıyor. Yabancı kontenjanı dolu olan sarı kırmızılılar, Mariano ve Nagatomo’yu elden çıkarmayı planlanıyor. 

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