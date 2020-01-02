Galatasaray Onyekuru'yu bitiriyor

Galatasaray, Henry Onyekuru transferini bitiriyor. Sarı kırmızılıların, Nijeryalı futbolcuyu yakın zamanda açıklaması bekleniyor

Galatasaray, Henry Onyekuru transferinde sona geldi.

Sarı kırmızılılar, Nijeryalı futbolcuyu Monaco’dan satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak kadrosuna katacak.

Fransız basınında çıkan haberlerde de Galatasaray’ın, Onyekuru transferini bitirdiği belirtildi.

Nijeryalı oyuncunun menajeri William D’avila, Radyospor’a yaptığı açıklamada, son detayların konuşulduğunu ve transferin kısa bir süre sonra açıklanacağını söyledi.

Galatasaray, sezon başında da Onyekuru’yu transfer etmek istemişti.

Ancak Monaco kulübü bonservis bedelini ödeyerek, oyuncuyu Everton'dan renklerine bağlamıştı.

Nijeryalı oyuncu, bu sezon Fransız ekibinde sadece 160 dakika forma şansı bulabildi.