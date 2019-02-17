Galatasaray moral buldu

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu
Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau (Dk. 58 Özgür Çek), Sadiku, Pavelka, Koita, Khalili (Dk. 87 Tarkan Serbest), İlhan Depe (Dk. 58 Heintz), Trezeguet
Galatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 46 Mariano), Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir (Dk. 61 Ömer Bayram), Selçuk İnan, Donk, Feghouli, Belhanda (Dk. 80 Mitroglou), Onyekuru, Diagne
Goller: Dk. 14 Trezeguet (Kasımpaşa), Dk. 22 Belhanda, Dk. 28, 53 ve 68 Feghouli (Galatasaray)
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçtan konuk ekip Galatasaray 4-1 galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'a 3 puanı getiren golleri 22. dakikada Belhanda, 28., 53. ve 68. dakikalarda Feghouli attı. Kasımpaşa'nın tek golünü 14. dakikada Trezeguet kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 42'ye yükseltirken, Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.
9. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Trezeguet'nin ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İlhan Depe'nin yakın mesafeden şutunda açıyı daraltan kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
GOL 14. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza yayının içinden serbest atış kullanan Trezeguet, şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
17. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet'nin ceza sahasına girmeden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.
GOL 22. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Selçuk'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Koita'nın kafayla uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı önünde Belhanda kontrol etti. Bu oyuncunun topu düzelttikten sonra yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
GOL 28. dakikada Galatasaray öne geçti. Belhanda'nın sol çaprazdan yaptığı ortada Feghouli kale sahasında buluştuğu topu bekletmeden kaleci Scuffet'in bacaklarının arasından filelere yolladı: 1-2.
45+2. dakikada Trezeguet'nin ceza sahası dışında kaleyi tam karşıdan gören noktadan yaptığı şık vuruşta top yandan az farkla dışarı çıktı.
Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 üstün bitirdi.
GOL 53. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Donk'un orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasına kaçarak topu kontrol eden Feghouli, ceza sahasına girerken yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Scuffet'in üzerinden aşırtarak filelere gönderdi: 1-3.
GOL 68. dakikada Galatasaray 3 farklı üstünlük yakaladı. Onyekuru'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli, düzgün bir vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-4.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.