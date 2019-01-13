Galatasaray, Leipzig ile berabere

2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Almanya ekibi RB Leipzig ile özel maçta karşılaşan Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kaldı

Red Bull Arena'da oynanan müsabakada ev sahibi takımın golü 34'üncü dakikada Poulsen'den gelirken, sarı kırmızılı takıma eşitliği sağlayan golü ise 55'inci dakikada Linnes kaydetti. Galatasaray'ın eski futbolcularından Bruma, 72'nci dakikada sakatlanarak yerini Cunha'ya bıraktı.

Red Bull Arena’da oynanan maça sarı-kırmızılılar, İsmail Çipe, Mariano, Maicon, Linnes, Donk, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Yunus Akgün, Feghouli, Sinan Gümüş ilk 11’i ile sahaya çıktı.

Leipzig ise Gulacsi, Upamecano, Konate, Sabitzer, Klostermann, Bruma, Halstenberg, Laimer, Demme, Poulsen, Werner ilk 11’i ile oynadı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 34. dakikada Poulsen’in attığı golle Leipzig önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Galatasaray 56. dakikada Martin Linnes’in golüyle 1-1’lik eşitliği sağladı.

Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

İkili mücadelede sakatlanan Galatasaray’ın eski oyuncusu Bruma’nın yerine 72. dakikada Matheus Cunha girdi. Ev sahibi ekipte uzun süreden beri forma giymeyen Türk futbolcu Atınç Nukan, 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Maçı çok sayıda Galatasaray taraftarı da takip etti

11 bin 120 kişinin izlediği karşılaşmayı çok sayıda Galatasaray taraftarı da takip etti. Karşılaşmanın sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı tarafların yanına gitti. Taraftarlar Terim'i alkışladı.