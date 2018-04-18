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Galatasaray kupaya veda etti

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Galatasaray kupaya veda etti
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında Galatasaray evinde Teleset Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

Türk Telekom Stadı'da oynana mücadelenin ilk yarısında Akhisarspor, 4 ve 35. dakikada Seleznyov'un attığı gollerle devreye 2-0 önde girdi.

Maçın ikinci yarısında başka gol olmadı ve mücadele 2-0 sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında evinde Galatasaray'a 2-1 kaybetmesine rağmen Akhisarspor, deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetle kupada tarihinde ilk kez finale yükseldi.
 

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