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Galatasaray kritik virajda

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Galatasaray kritik virajda

Süper Lig'de kritik bir döneme giren Galatasaray, önündeki 7 maçlık seriyi en az kayıpla atlatmayı hedefliyor

Sarı kırmızılılar bu dönemde Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Trabzonspor ve MedipolBaşakşehir gibi güçlü rakipleriyle karşılaşacak.

Süper Lig’de son 7 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını zorlu fikstür için motive ediyor.

Gençlerbirliği mücadelesi ile başlayacak 7 haftalık periyotun içinde Beşiktaş ve Trabzonspor'u sahasında ağırlayacak sarı kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor ve MedipolBaşakşehir gibi zor deplasmanlara çıkacak.

Fatih Terim'in, oyuncuları ile yaptığı toplantılarda, mutlu sona ulaşma adına 7 maçlık seriyi en az hasarla geçmeleri gerektiğini söylediği öğrenildi.

Bu arada Galatasaray yönetimi, Gençlerbirliği maçında stadın tamamen dolmasını istiyor. Yönetim, sezon başından bu yana uygulanan “bilet devir sınırlamasını” kaldırdı.

Kombineler dışında kalan 7 bin bilete büyük ilgi olduğu ifade edildi.

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