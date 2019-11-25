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Galatasaray kritik virajda

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray’ın konuğu Brugge olacak. Galatasaray UEFA Kupası’nda yoluna devam etmek için kazanmak zorunda

Galatasaray kritik virajda

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında bugün Belçika'nın Club Brugge ekibini konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem IvanKruzliak yönetecek. Maç, beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın üst tura çıkma şansı bulunmuyor.

Club Brugge ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı iki puanla grupta üçüncü sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekibiyle oynayacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalma iddiasını sürdürmeye çalışacak.

Grubun diğer maçında Real Madrid, gruptan çıkmayı garantileyen PSG'yi ağırlayacak.

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