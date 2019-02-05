Galatasaray kritik virajda

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Galatasaray, 24 günde 3 kulvarda 7 maç yapacak

Galatasaray kritik viraja girdi. Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen sarı-kırmızılı ekip, 24 günde 3 kulvarda 7 maç yapacak.

Aytemiz Alanyaspor beraberliği ile şubat ayına kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'ı zorlu bir periyot bekliyor. Sarı-kırmızılılar, Hatayspor maçıyla başlayacak seride 24 günde 7 maça çıkacak.

Yoluna 3 kulvarda devam eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Benfica ile iki karşılaşmaya oynayacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Hatayspor ile iki maç yapacak olan sarı-kırmızılı ekip, ligde ise Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor ile karşılaşacak.

Avrupa kupalarına erken veda eden ve Ziraat Türkiye kupası son 16 turunda Hatayspor'a elenen lider Medipol Başakşehir ise bu süreçte 3 maç yapacak.

Turuncu lacivertliler, ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalyaspor ve Bursaspor ile karşılaşacak.