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Galatasaray'ın yeni forveti Babel

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçında Babel’i forvet oynatmaya hazırlanıyor

Galatasaray'ın yeni forveti Babel

Radamel Falcao’nun henüz takımla çalışmalara katılamaması ve Andone’nin de sakatlanması kadroda değişimi zorunlu kıldı.

Teknik direktör Fatih Terim, ligde gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında Babel’i forvette kullanmaya hazırlanıyor.

Tecrübeli çalıştırıcının, bu bölgede Adem’le Babel’i birlikte oynatarak hücum gücünü arttırmayı planladığı öğrenildi. Galatasaray'da forvetteki değişim, diğer pozisyonlara da yansıyacak. 

Üçlü stoperin önünde, beşli bir orta saha kurgusu düşünülüyor. Bu değişimde Ömer Bayram ve Emre Taşdemir de önemli rol üstlenecek. 

Belhanda’yı yavaş yavaş gözden çıkaran Terim, Ömer’le beraber oyun temposunu arttırmaya çalışacak. Yine devre arasında gönderilmesi gündemde olan Nagatomo’nun yerine de sol çizgide Emre Taşdemir görev yapacak. Emre’nin temposunu 90 dakikaya yayabilmesi için kondisyoner Bartali’nin özel bir program uyguladığı da gelen haberler arasında. 

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