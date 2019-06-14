Galatasaray'ın Muriç ısrarı sürüyor

Galatasaray'ın, Vedat Muriç ısrarı devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Kosovalı golcü için Çaykur Rizespor'a son teklifini sundu

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da, transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sarı kırmızılılar, transferde öncelikli hedeflerinden biri olan Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'a son teklifini yaptı.

Galatasaray, Kosovalı golcü için Karadeniz ekibine 3 milyon euro'nun yanı sıra bir sonraki satıştan yüzde 15 pay teklifinde bulundu.

Muriç için 10 milyon euro isteyen Çaykur Rizespor, teklife henüz cevap vermedi.

Çaykur Rizespor'un 2018'in Ocak ayında transfer ettiği Muriç, bu sezon forma giydiği 36 maçta 17 gol atıp 8 asist yaptı.