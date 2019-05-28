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Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

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Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

Devler Ligi'ndeki mücadelesine grup aşamasında başlayacak olan sarı-kırmızılıların muhtemel rakiplerinin bazıları belli oldu.

İşte 4. torbada yer alacak olan Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen takımlar...

1. Torba

Barcelona

Manchester City

Juventus

Bayern Münih

PSG

Zenit

2. Torba

Real Madrid

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Napoli

Shakhtar

3. Torba

Benfica

Bayern Leverkusen

Salzburg

Valencia

İnter

4. Torba

Galatasaray

Genk

Lokomotiv Moskova

Leipzig

Lille

Atalanta

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