Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.
Devler Ligi'ndeki mücadelesine grup aşamasında başlayacak olan sarı-kırmızılıların muhtemel rakiplerinin bazıları belli oldu.
İşte 4. torbada yer alacak olan Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen takımlar...
1. Torba
Barcelona
Manchester City
Juventus
Bayern Münih
PSG
Zenit
2. Torba
Real Madrid
Atletico Madrid
Borussia Dortmund
Napoli
Shakhtar
3. Torba
Benfica
Bayern Leverkusen
Salzburg
Valencia
İnter
4. Torba
Galatasaray
Genk
Lokomotiv Moskova
Leipzig
Lille
Atalanta