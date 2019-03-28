Galatasaray'ın 'bedelsiz' transfer planı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı.
Bir yandan takımını şampiyonluk yarışı içinde tutmaya çalışan Terim, diğer yandan da transfer dönemini planlıyor.
Tecrübeli teknik adam, yaz transfer döneminde bonservisi elindeki isimleri takıma kazandırmayı hedefliyor.
Galatasaray'da seçim belirsizliği yaşansa da kulübün 'sıfır bonservis' stratejisinde değişiklik olmayacak.
Listedeki isimlerin transferi gerçekleşirse Sarı kırmızılılar, Finansal Fair Play'e takılma riski de yaşamayacak.
GÜNDEMDEKİ İSİMLER
Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk, Fernando Muslera'ya alternatif olarak düşünülüyor.
Kiralık sözleşmesi bitecek Henry Onyekuru’nun yerine ise Ryan Babel seçeneği Galatasaray'a cazip geliyor.
Demir Grup Sivasspor'un Barcelona'dan kiraladığı Douglas'ın İspanyol ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Mariano'nun satılma ihtimaline karşılık Brezilyalı futbolcunun ismi ön plana çıkıyor.