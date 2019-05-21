Galatasaray ilk transferini yaptı

Şampiyon Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile her konuda anlaştı

Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcu önümüzdeki sezondan itibaren Galatasaray forması giyecek.

Galatasaray sezon devam ederken temasa geçtiği Babel'in menajeri Winny Haatrecht ile bir kez daha görüştü ve transferi noktaladı.

Daha önce prensipte anlaşan tarafların, yapılan son görüşmenin ardından maaş ve imza parasında da el sıkıştığı, transferin artık resmi imzaya kaldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların 32 yaşındaki Hollandalı oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedilirken, tecrübeli futbolcuya yıllık 2,5 milyon Euro garanti ücret ve 2,5 milyon Euro da imza parası vereceği bilgisi paylaşıldı.

Ryan Babel, 2017 yılı Ocak ayında Deportivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olmuş ve geçirdiği 2 yılın ardından geçtiğimiz Ocak ayında İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmuştu.

Hollandalı futbolcu, Fulham'da çıktığı 16 maçta takımına 5 gol, 4 asistlik katkı verdi.

Babel; 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında Kasımpaşa forması giymişti.

2016-2017 sezonunun ortasında Beşiktaş'a gelen Hollandalı futbolcu 2018-2019 sezonunun yarısına kadar siyah beyazlı formayı giydi.

Babel, ara transfer döneminde Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olmuş, kulüp ligde başarılı olamayarak küme düşmüştü.