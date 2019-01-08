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Galatasaray ilk hazırlık maçında berabere kaldı

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Galatasaray, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile 3-3 berabere kaldı.

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Galatasaray ilk hazırlık maçında berabere kaldı
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İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesinde Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Galatasaray, kamp yaptığı otelin sahasında Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray, 11. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle 1-0 öne geçti. Eskişehirspor 22. dakikada İbrahim Öner ile 1-1'lik beraberliği yakaladı. Galatasaray 24. dakikada Yunus Akgün'ün attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Sarı-kırmızılı ekip, 67. dakikada Erdal Akdari'nin kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Eskişehirspor, 75. dakikada Talha Erdoğan ve 84. dakikada Utku Kızılkaya'nın golleriyle 3-3'lük beraberliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Galatasaray, Eskişehirspor karşısında sahaya, İsmail Çipe, Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Selçuk İnan, Donk, Ndiaye, Sinan Gümüş, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik ilk 11'i ile çıktı.

Fatih Terim, ikinci yarıya 9 oyuncu değişikliği ile başladı. Yalnızca Maicon ve Yunus Akgün sahada kalırken, Batuhan Şen, Atalay Babacan, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Belhanda, Fernando, Mariano, Feghouli ve Onyekuru oyuna dahil oldu. Terim, ilerleyen dakikalarda Maicon'un yerine Gökay Güney'i, Belhanda'nın yerine de Mustafa Kapı'yı maça dahil etti.

Eskişehirspor ise Galatasaray karşısında sahaya Ekrem Kılıçarslan, Feyzi Yıldırım, Semih Güler, Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Jesse, Mehmet Özcan, Tolga Yakut, Furgan Polat, Fıratcan Üzüm ve İbrahim Öner ilk 11'i ile çıktı.

Öte yandan, karşılaşmayı Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Boluspor'un teknik heyetinden görevliler de takip etti.

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