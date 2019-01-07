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Galatasaray, iki sezonda transferden kasasını doldurdu

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Suudi Arabistan'ın El Ittihad takımına Garry Rodrigues'i gönderen Galatasaray, son iki sezonda transferden 53 milyon Euro gelir elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte en fazla bonservis bedelini Badou Ndiaye'nin transferinden kazandı

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Galatasaray, iki sezonda transferden kasasını doldurdu
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Yıldız futbolcularından Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan'ın El Ittihad ekibine gönderen Galatasaray, son iki sezonda transferden büyük gelir elde etti.

UEFA'nın finansal fair play kriterleri çerçevesinde transferde dengeli hareket etmek zorunda olan sarı-kırmızılı kulüp, son iki sezonda futbolcu satışı ve kiralamasından 53 milyon euro geliri kasasına koydu.

Galatasaray, bu sürede Badou Ndiaye, Armindo Bruma, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis, Luis Cavanda, Lukas Podolski, Semih Kaya ve Lionel Carole'ün satışından, Cenk Gönen'in ise kiralanmasından gelir sağladı.

EN YÜKSEK GELİR NDİAYE'DEN

Galatasaray, son iki sezonda en yüksek bonservis bedelini Senegalli futbolcu Badou Ndiaye'nin satışından aldı.

Senegalli oyuncu, geçen sezonun devre arasında 16 milyon euro karşılığında İngiltere'nin Stoke City ekibine gönderildi.

Galatasaray, satışından önemli bir kazanç sağladığı Ndiaye'yi bu sezon başında 750 bin euro karşılığında kiralık olarak tekrar kadrosuna kattı.

Bu dönemde Ndiaye'den sonra en yüksek gelir Armindo Bruma'nın transferinden kazanıldı. Alman ekibi Leipzig, Portekizli oyuncu için sarı-kırmızılı kulübe bonservis bedeli ve ek ödemelerle toplamda 13 milyon 250 bin euro verdi.

RODRİGUES ÜÇÜNCÜ SIRADA

Garry Rodrigues, Galatasaray'ın son iki sezonda en yüksek bonservis bedeliyle sattığı üçüncü futbolcu oldu.

Suudi Arabistan'ın El Ittihad ekibi, Garry Rodrigues transferi için Galatasaray'a 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüp, bugünkü kur üzerinden alacağı yaklaşık 9 milyon avronun yüzde 20'sini anlaşma gereği Rodrigues'in eski kulübü PAOK'a verecek.

SON İKİ SEZONDAKİ TRANSFERLER

Galatasaray'ın son iki sezonda bonservis ve kiralamasından gelir elde ettiği futbolcular şunlar:

Futbolcu

Gittiği Kulüp

Bonservis ve K. Bedeli

Badou Ndiaye

Stoke City

16.000.000 euro

Armindo Bruma

Leipzig

13.250.000 euro

Garry Rodrigues

El Ittihad

9.000.000 euro

Bafetimbi Gomis

El Hilal

6.000.000 euro

Luis Cavanda

Standard Liege 

2.900.000 euro

Lukas Podolski

Vissel Kobe

2.600.000 euro

Semih Kaya

Sparta Prag

2.000.000 euro

Lionel Carole

Strasbourg

1.100.000 euro

Cenk Gönen

Malaga

200.000 euro
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