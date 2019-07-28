Galatasaray için Ismael Bennacer iddiası

Ön libero arayışlarını sürdüren Galatasaray’la ilgili Fransız basınından bir transfer iddiası geldi

Sarı kırmızılıların, Empoli’nin Cezayirli futbolcusu Ismael Bennacer’i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Galatasaray ile ilgili bir transfer iddiası da Fransa'dan geldi. Kadrosuna bir ön libero takviyesi yapmak isteyen Galatasaray’ın ilgilendiği ismi, Fransız basını manşetlerine taşıdı.

Sarı kırmızılıların, Serie A ekiplerinden Empoli'de forma giyen Cezayirli futbolcu Ismael Bennacer'i kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı, haberlere yansıdı.

Haberde, Galatasaray’ın sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Bennacer'in transferi konusunda son derece ısrarcı olduğu ve oyuncu için Empoli'ye Milan'ın verdiği bonservis bedelinden daha yüksek bir teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

Bununla birlikte yıldız ismin, Paolo Maldini'yle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Milan'a gitmeye daha yakın olduğu da belirtildi.