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Galatasaray'ı zorlu fikstür bekliyor

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Falcao ve Andone'nin sakatlığıyla sarsılan Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı Kırmızılılar, ligde ve Avrupa'da kader maçlarına çıkmaya hazırlanıyor

Galatasaray'ı zorlu fikstür bekliyor

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra zor bir fikstüre girecek. Golcü futbolcuları, Falcao ve Andone'nin sakatlanmasıyla sıkıntı yaşayan Sarı Kırmızılılar, bu süreçte çok kritik maçlara çıkacak.

Çaykur Rizespor ve Gaziantep Futbol Kulübü galibiyetleriyle ligde moral bulan Galatasaray, Cuma günü MedipolBaşakşehir'i konuk edecek.

Sarı kırmızılı ekip, bu maçtan 4 gün sonra ise Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Fatih Terim ve öğrencileri, Türk Telekom stadı'nda rakibini yenmenin planlarını yapıyor.

Galatasaray'ı Brugge mücadelesinden sonra zorlu Trabzon deplasmanı bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, daha sonra ligde zirve mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Galatasaray, devler ligindeki son maçında 11 Aralık'ta A grubunda liderliğini sürdüren Paris Saint Germain'e konuk olacak.

Sarı - Kırmızılılar, 20 günde çıkacağı 6 kritik karşılaşmadan iyi sonuçlar alarak, ligde ve Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor. 

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