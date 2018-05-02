Galatasaray'ı Devler Ligi heyecanı sardı

2015-2016 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'ne hasret kalan Galatasaray, kalan üç haftada hata yapmazsa, önümüzdeki yıl Devler Ligi'nde mücadele edecek

Galatasaray'da camiayı ve taraftarı Şampiyonlar Ligi heyecanı sardı. Ligde lider durumda olan sarı kırmızılılar, son üç haftada puan kaybı yaşamazsa, Devler Ligi'ne direkt katılacak.

Galatasaray, 14 kezle Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en çok temsil eden takım konumunda. Ancak Galatasaray, 2016-2017 sezonunda UEFA'dan aldığı ceza ve 2017-18 sezonunda Avrupa Ligi'ne ön elemede veda etmesi sebebiyle son iki sezonda puan toplamayı başaramadı.

UEFA'da takımların puanları hesaplanırken, son 5 sezona bakıldığı için Galatasaray'ın sadece 29 bin 500 puanı bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon 3üncü torbaya son kuradan katılan takımın 42 bin puanı bulunuyordu. Beşiktaş, 45 bin puanla üçüncü torbada yer almayı başarmıştı.

Galatasaray ise, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanırsa, çok büyük bir ihtimalle kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. Bu durumda da Cim Bom'u zorlu rakipler bekleyecek.