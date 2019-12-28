Galatasaray, gol oldu yağdı

Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek kendisi adına sezonun en farklı ve gollü galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılarda, 2 gol atan Falcao ligde 3, tek gol bulan Babel ise ligde 5 gole ulaştı

Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, 17. hafta maçında küme düşme hattında yer alan Antalyaspor'u konuk etti. Rakibini 5-0'la geçen sarı-kırmızılı ekip, ligde bu sezonki en farklı galibiyetini aldı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede gol perdesini Kolyombiyalı yıldız Radamel Falcao açtı. 10. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Falcao, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. 28. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Falcao, skoru 2-0 yaptı. Sarı-kırmızılılar, Celustka 37. dakikada kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 3-0 önde gitti. İkinci yarıda oyuna giren Ryan Babel, 82. dakikada farkı 4'e çıkardı: 4-0 Karşılaşmada iyi bir performans gösteren Taylan Antalyalı, 89. dakikada attığı golle maçın skorunu ilan etti: 5-0