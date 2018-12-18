Galatasaray gençleriyle son 16'da

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, 2-1'in rövanşında sahasında Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı ve son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray, Celil Yüksel ve Muğdat Çelik ile girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarı 0-0 berabere bitti.

65. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Selçuk İnan'ın ceza sahası yayı sağından kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top altıpas gerisindeki Yunus Akgün'de kaldı. Genç oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

85. dakikada Keçiörengücü beraberliği yakaladı. Sağdan ceza sahasına giren Devrim Taşkaya, kaleci İsmail Çipe ile karşı karşıya pozisyonda pasını daha uygun durumdaki Taha Balcı'ya çıkardı. Bu oyuncu altıpas gerisinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.

Müsabaka, 1-1 beraberlikle tamamlandı.