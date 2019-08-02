Galatasaray, Emre Mor’a imzayı attırdı

Galatasaray, Emre Mor'un sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Emre Mor'un geçici transferi konusunda Celta Vigo Kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların, İspanyol kulübüne kiralama bedeli olarak 600 bin avro ödeyeceğinin aktarıldığı açıklamada, 22 yaşındaki hücum oyuncusunun ise 2019-2020 sezonu için net 725 bin avro ücret alacağı kaydedildi.

Galatasaray Kulübünün, yapılan anlaşma gereği 31 Mayıs 2020'ye kadar 8 milyon avro karşılığında Emre Mor'un bonservisini alma hakkına sahip olduğu da aktarıldı.

Galatasaray'a transferiyle ilgili konuşan Emre Mor, Galatasaray’a gelmek benim için çok büyük bir hayaldi. Nihayet gerçek oldu. Burada olduğum için çok mutluyum. İki zor sezon geçirdim. Bana inanıp kucak açarak karşıladıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Bana duyulan güven benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor ve tekrar sahaya çıkmayı iple çekiyorum.'' ifadelerini kullandı.

GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ: GALATASARAY ARTIK EMRE’NİN EVİ

“Emre kardeşim yurtdışında büyümüş. Ona bakarken 1961 yılındaki iş gücü anlaşması ve sonrasındaki anlaşmalar aklıma geliyor. Orada bizim kuşaklarımız var. İlk giden kuşaklar maalesef oranın dilini bilmedi. Emre, üçüncü kuşak. Daha sonraki kuşaklar da Türkçeyi öğrenemedi. Bu kuşaklarda bir dil sorunu oluştu. Buna karşı bir savaş veriyorlar ve Emre bu savaşı Avrupa’da kendi çapında gençliğiyle, ruhuyla verdi. Emre şimdi bu savaşı Türkiye’de verecek. Türkiye onun yuvası ve Galatasaray artık Emre’nin evi. Biz burada Emre’nin Tanrı vergisi yeteneklerini Galatasaray ve Türk futbolu için en iyi şekilde sahada sergileyeceğine, ölümüne mücadele edeceğine inanıyoruz. Artık yuvasını bulmuş bir insanın huzur içinde tüm yeteneğini, karakterini tamamen sahaya ve takımına vereceğine inanıyoruz. Kendisine hoş geldin diyorum.”

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise Emre Mor transferiyle ilgili ''Emre evine, yuvasına hoş geldi diyoruz. Galatasaray taraftarları kendisini heyecanla bekliyor. Bir aydır biz kendisiyle görüşmeler yapıyoruz. Emre’nin Galatasaray’a gelme konusunda ne kadar heyecanlı ne kadar istekli olduğunu biliyorum. Bu transferin Galatasaray camiasına hayırlı olmasını diliyorum.” açıklamasını yaptı.