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Galatasaray dördüncü transferi de bitiriyor

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Galatasaray stoper transferinde sona geldi. Sarı kırmızılılar, Sampdoria forması giyen Jeison Murillo ve kulübüyle büyük oranda anlaştı

Galatasaray dördüncü transferi de bitiriyor

Galatasaray, Onyekuru, Saracchi ve Sekidika’dan sonra Jeison Murillo’ya imza attırmaya hazırlanıyor.

Luyindama'nın sezonu kapatmasının ardından savunmaya takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Galatasaray; Mert Çetin ve Murillo'yu gündeme almıştı.

Mert Çetin için Roma kulübünü ikna edemeyen sarı kırmızılılar, rotasını Sampdoria forması giyen Murillo’ya çevirdi.

Kolombiyalı stoper için İtalyan ekibiyle anlaşma sağlayan yönetimin, imza aşamasına geldiği öğrenildi.

Bu sezon 9 maçta 660 dakika oynayan 27 yaşındaki futbolcunun, düzenli forma şansı bulmak için Galatasaray'a "evet" dediği belirtildi.

Sampdoria, sakatlanan AlexFerreria'nın yerine takviye yapana kadar Murillo'nun takımda kalmasını istiyor.
Murillo, daha önce Inter, Valencia ve Barcelona gibi kulüplerde de forma giymişti.

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