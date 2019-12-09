Galatasaray'dan sol bek hamlesi

Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kazandı. Sol bek arayan sarı kırmızılıların, Leipzig forması giyen Marcelo Saracchi’yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Nagatomo'nun yerine Leipzig'te forma giyen Saracchi'nin düşündüğü ve oyuncu için resmi teklifin yapıldığı iddia edildi.

Leipzig'in ise bu teklife henüz yanıt vermediği, Galatasaray'ın beklemeye geçtiği belirtildi.

Uruguaylı futbolcu, bu sezon Leipzig'de 4 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Galatasaray’da Ocakta gönderilecek isimlerin başında Mariano'nun olduğu öğrenildi.

Yabancı kontenjanında yaşanan boşluk, Linnes ile doldurulacak.

Ligde kalan 3 hafta ise sağ bekte Şener Özbayraklı’nın oynaması bekleniyor.