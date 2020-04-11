Galatasaray'dan Muslera hamlesi

Koronavirüs salgının mali etkilerini aşmaya çalışan Galatasaray yönetimi, yeni sezonun da planlamasını yapıyor. Sarı-kırmızılılar sözleşmesi 2021'de bitecek olan kaleci Fernando Muslera'ya yeni bir kontrat teklif edecek

Galatasaray yönetimi, kaleyi 4 yıl daha Muslera'ya emanet etmeyi düşünüyor. Transfer olduğu günden bu yana performansı ile herkesin beğenisini toplayan Uruguaylı kalecinin, sözleşmesinin uzatılması planlanıyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in de yönetime Muslera'nın sözleşmesinin uzatılması yönünde rapor sunduğu belirtildi.

Galatasaray yönetiminin, sözleşmesi 2021 yılının Haziran ayında sona erecek başarılı kaleciye ilk etapta 2+2 yıllık bir kontrat teklif edebileceği öğrenildi.

Fernado Muslera'nın maç başı primleri ile birlikte Galatasaray'dan her sezon yaklaşık 4 milyon euro aldığını belirtilirken, yeni sözleşmede 33 yaşındaki kaleciye daha düşük bir rakam önerileceği ifade edildi.

Yönetim, Uruguaylı kaleciye ilk 2 yıl için yıllık 2.5 milyon euro teklif edecek. Opsiyonlu 2 yıl için de Muslera'nın ücretinin yıllık 2 milyon euronun altına çekilmek istendiği gelen haberler arasında...