banner411
banner69
Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önünde çadır eylemi başlattı
Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önünde çadır eylemi başlattı
12 0
Berat Albayrak ve eşine hakarete gözaltı
Berat Albayrak ve eşine hakarete gözaltı
141 0
 
Çekya'da coronaya veda partisi
Çekya'da coronaya veda partisi
42 0
Akıllı telefona yenildi: 84 yıllık dev firma veda ediyor
Akıllı telefona yenildi: 84 yıllık dev firma veda ediyor
51 0
Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü
Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü
59 0
Klasiklerin birincisi Gürel
Klasiklerin birincisi Gürel
128 0
35 0
banner460

Galatasaray'dan gençlik hamlesi

banner27

Galatasaray'da Emin Bayram'ın performansı, altyapıdaki diğer isimlerin de önünü açtı. Sarı kırmızılılar, yeni sezonda 3 genç futbolcuya daha A takımda şans vermeyi planlıyor

Galatasaray'dan gençlik hamlesi

Galatasaray'da yeni sezonda gençlik hamlesi yolda. Pandemi sonrası ekonomik olarak transferde dikkatli olmak isteyen sarı kırmızılılar, altyapıdan oyunculara daha fazla şans vermeyi planlıyor.

Emin Bayram'ın, Medipol Başakşehir maçında ortaya koyduğu performans altyapıdaki diğer genç yıldız adaylarının da önünü açtı.

Sarı kırmızılılarda teknik heyetin raporu doğrultusunda önümüzdeki sezon Ali Yavuz Kol, Işık Kaan Arslan ve Süleyman Luş A takımda yer alacak. 

19 yaşındaki forvet oyuncusu Ali Yavuz Kol, sezonu Tarsus İdman Yurdu'nda kiralık olarak geçirdi.

Avrupa'dan bazı takımlarında hedefinde olan genç futbolcu, 2'inci Lig Beyaz Grup'ta sezonu 26 maçta 9 golle tamamladı. 

Sarı kırmızılıların genç stoper adaylarından bir diğeri ise 19 yaşındaki Işık Kaan Arslan.

Alt yaş gruplarında birçok kez forma giyen Işık Kaan, 19 yaş altı liginde 16 maçta 1 de gol kaydetti. 

Galatasaray'da yeni sezonda sol bekte şans bulması beklenen isim ise Süleyman Luş.

19 yaşındaki futbolcu bu sezon 19 yaş altı liginde 20 maçta forma giyerken 1 asist yaptı.  

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.