Galatasaray'dan gençlik hamlesi

Galatasaray'da Emin Bayram'ın performansı, altyapıdaki diğer isimlerin de önünü açtı. Sarı kırmızılılar, yeni sezonda 3 genç futbolcuya daha A takımda şans vermeyi planlıyor

Galatasaray'da yeni sezonda gençlik hamlesi yolda. Pandemi sonrası ekonomik olarak transferde dikkatli olmak isteyen sarı kırmızılılar, altyapıdan oyunculara daha fazla şans vermeyi planlıyor.

Emin Bayram'ın, Medipol Başakşehir maçında ortaya koyduğu performans altyapıdaki diğer genç yıldız adaylarının da önünü açtı.

Sarı kırmızılılarda teknik heyetin raporu doğrultusunda önümüzdeki sezon Ali Yavuz Kol, Işık Kaan Arslan ve Süleyman Luş A takımda yer alacak.

19 yaşındaki forvet oyuncusu Ali Yavuz Kol, sezonu Tarsus İdman Yurdu'nda kiralık olarak geçirdi.

Avrupa'dan bazı takımlarında hedefinde olan genç futbolcu, 2'inci Lig Beyaz Grup'ta sezonu 26 maçta 9 golle tamamladı.

Sarı kırmızılıların genç stoper adaylarından bir diğeri ise 19 yaşındaki Işık Kaan Arslan.

Alt yaş gruplarında birçok kez forma giyen Işık Kaan, 19 yaş altı liginde 16 maçta 1 de gol kaydetti.

Galatasaray'da yeni sezonda sol bekte şans bulması beklenen isim ise Süleyman Luş.

19 yaşındaki futbolcu bu sezon 19 yaş altı liginde 20 maçta forma giyerken 1 asist yaptı.