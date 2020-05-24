Galatasaray'dan gençlik hamlesi

Koronavirüsün mali etkileri ile birlikte Galatasaray'da yeni bir dönem başlıyor. Sarı kırmızılılarda, yeni sezonda altyapıdaki genç oyuncular daha fazla süre alacak

Koronavirüs sonrası Galatasaray'da yeni bir dönem başlıyor. Salgın tüm dünyada kulüpleri maddi olarak etkilerken, sarı kırmızılılar yeni sezon planlamasında altyapıya önem verecek.

Transfer politikasını yerli ve genç oyuncular üzerine kuran Galatasaray'ın, bu düşüncesine altyapıdaki futbolcuları da eklediği öğrenildi. Yeni sezonda genç takımlarda parlayan oyuncuların A takımda daha fazla süre bulması hedefleniyor.

Bu isimlerin başında stoper Emin Bayram ve forvet Ali Yavuz Kol'un geldiği ifade edildi.

17 yaşındaki Emin Bayram bu sezon kupa ve ligde 2 maçta forma şansı bulurken, kiralık olarak Tarsus İdman Yurdu'nda forma giyen 19 yaşındaki Ali Yavuz Kol ise 26 maçta 9 kez fileleri havalandırdı.

Sarı kırmızılıların transferde eksik pozisyonlarda altyapı hamlesini kullanmak istediği ve kulübü mali açıdan rahatlatmayı hedeflediği gelen haberler arasında.