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Galatasaray'dan Diagne'ye bir şans daha

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Galatasaray, Mbaye Diagne'ye bir şans daha verecek. Senegalli golcü, yeni sezonun kamp kadrosuna alınacak

Galatasaray'dan Diagne'ye bir şans daha

Mbaye Diagne'ye, Galatasaray'ın kapısı yeniden açılıyor. Sezon başında Club Brugge kiralanan ancak Belçika performansı istikrarsız geçen Senegalli golcünün, sarı kırmızılıların yeni sezon kampında yer alacağı öğrenildi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in de 2018-2019 sezonunda 13 milyon euroya transfer edilen Diagne'yi tekrar kazanmak istediği belirtildi.

Senegalli futbolcunun kamp performansının sarı kırmızılılardaki geleceğinin belirleyeceği, bu süreçte Diagne için cazip bir teklif gelmesi halinde satışa onay verileceği ifade edildi. 

Bu arada İngiltere basınından Galatasaray ile ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

Daily Mail gazetesi, sezon sonunda Charlton ile sözleşmesi bitecek olan Lyle Taylor'a sarı kırmızılıların şu an aldığı maaşın 4 katını teklif ettiğini duyurdu.

Haberde, Glasgow Rangers'ın da istediği 30 yaşındaki forvet oyuncusun gelecek planlarına göre yeni bir kontrata imza atacağı vurgulandı.

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Etiketler; #Galatasaray #Diagne
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