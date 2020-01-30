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Galatasaray'da zorunlu rotasyon

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Galatasaray'da Fatih Terim, Hes Kablo Kayserispor maçında kadroda zorunlu değişikliğe gidecek. Deneyimli çalıştırıcının; Adem Büyük, Linnes ve Taylan Antalyalı'ya pazar günü oynanacak mücadelede şans vermesi bekleniyor

Galatasaray'da zorunlu rotasyon

Ligde oynadığı son 3 maçı kazanarak çıkışa geçen Galatasaray'da gözler Hes Kablo Kayserispor maçına çevrildi.

Sarı kırmızılı takımda bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor.

Falcao ve Saracchi sakatlıkları, Lemina da cezası nedeniyle Hes Kablo Kayserispor maçında takımındaki yerini alamayacak.

Falcao'nun sakat, Andone'nin de fiziksel olarak hazır olmaması nedeniyle teknik direktör Fatih Terim'in pazar günü oynanacak mücadelede gol ayağı Adem Büyük olacak.

Saracchi’nin sakatlığından dolayı MartinLinnes’e sol bekte forma vermeyi düşünen tecrübeli teknik adam, sağ beki ise İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde olduğu gibi yine Mariano’ya emanet edecek.

Terim'in, sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayacak Lemina'nın yerine de Taylan Antalyalı'yaHes Kablo Kayserispor mücadelesinde şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Cezası biten Marcao’nun tekrar formasına kavuşması beklenirken, Brezilyalı stoperin yanında Donk oynayacak.

GALATASARAY, KAYSERİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ

Bu arada Galatasaray, Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılıların, ısınma hareketlerinin ardından 19 yaş altı takımı ile 11'e 11 çift kale taktik maçı oynadığı belirtildi.

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