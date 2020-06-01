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Galatasaray'da teknik heyet de indirime "tamam" dedi

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Galatasaray'da, maaş indirimi görüşmeleri sona erdi. Futbolcuların ardından, teknik heyet de ücretlerinde yüzde 15 indirimi kabul etti

Galatasaray'da teknik heyet de indirime "tamam" dedi

Galatasaray'da, oyuncularla ve teknik heyetle yapılan maaş indirimi görüşmeleri tamamlandı.

Yönetim, futbolcularla yapılan görüşmelerde yüzde 15'lik indirimde anlaşma sağlarken, teknik heyetin de ücretlerinin düşürülmesini kabul ettiği belirtildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim futbolcuların gösterdiği yaklaşımın ardından, teknik heyetinde indirim yapması gerektiğini işaret etti. 

Buna göre teknik kadronunda maaşlarında yüzde 15 indirime gittiği kaydedildi.

Galatasaray'da tamamlanan maaş indirimi görüşmeleri sonucunda yaklaşık 60 milyon euro olan takım maliyetinin, 51 milyon euro civarına çekilmesi planlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, yapılan anlaşmaları resmiyete döktüğü ifade edildi.

Diğer yandan yönetim, 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig öncesinde futbolculara ödeme yapmayı düşünüyor. 

Sarı-kırmızılılar, futbolcuların alacaklarını ödeyerek sezona moralli şekilde devam etmek istiyor.

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Etiketler; #Galatasaray #Teknik Direktör
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