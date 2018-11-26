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Galatasaray'da sistem değişiyor

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları Lokomotiv Moskova maçı öncesi kritik hamlelerde bulunacak. İlk 11’i yeniden dizayn edecek olan Tecrübeli teknik adam, sistemi de değiştiriyor

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Galatasaray'da sistem değişiyor
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova ile deplasmanda oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe derbisinden sonra ceza alan ve Spor Toto Süper Lig'de forma giyemeyen Ndiaye ve Rodrigues, Moskova'da forma giyecek.

Terim, kanat beklerinde de değişime giderek Ömer Bayram ve Mariano'nun yerine Nagatomo ile Linnes'e şans verecek.

Akciğer sönmesi yaşadıktan sonra takımla antrenmanlara başlayan Yuto Nagatomo da göreve hazır olduğunu Fatih Terim'e iletti.

Tecrübeli teknik adamın Japon futbolcuya ilk 11'de yer vereceği öğrenildi. Fatih Terim'in taktiksel değişime de hazırlandığı öğrenildi.

Atiker Konyaspor maçında kırmızı kart gören Serdar Aziz'in Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşmesi nedeniyle dörtlü savunmaya dönmek zorunda kalacak olan Terim, bu sistemi Lokomotiv Moskova maçında da deneyecek.

Deneyimli teknik adam, Moskova deplasmanında Beşiktaş derbisinin de provasını yapacak. 

LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇININ HAKEMİ LAHOZ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 28 Kasım Çarşamba günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı ile deplasmanda yapacağı 5. hafta maçını İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak mücadelede Lahoz'un yardımcılıklarını, aynı ülkeden Pau Cebrian Devis ile Roberto del Palomar yapacak.

Teodoro Sobrino'nun dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Javier Estrada ile Alejandro Hernandez olacak.

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