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Galatasaray'da Onyekuru takımla çalışmalara başladı

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Galatasaray'da Onyekuru takımla çalışmalara başladı

Galatasaray Kulübü, sıtma hastalığını atlatan Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru'nun antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştığını açıkladı.

Onyekuru sonrasında, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde antrenmanı tamamladı.

Andone'nin de, idmanın bir bölümünde takımla çalışmalara katıldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde yükleme çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

Falcao ve Saracchi'nin yanı sıra, sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edilen Ahmet Çalık'ın günü tedaviyle tamamladığı ifade edildi. 

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