banner411
banner69
“Futbolcu sözleşmeleri ligler tamamlanana kadar geçerli”
“Futbolcu sözleşmeleri ligler tamamlanana kadar geçerli”
3 0
Direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarptı
25 0
 
Girne'den ürküten kareler
Girne'den ürküten kareler
1.1B 0
12 0
28 0
43 0
44 0
banner374

Galatasaray'da Luyindama sevinci

banner27

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Luyindama, saha çalışmalarına başladı

Galatasaray'da Luyindama sevinci

Galatasaray’a Christian Luyindama’dan iyi haber geldi. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Demokratik Kongolu, çalışmalara başladı.

26 yaşındaki futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bireysel antrenmanlarla yeni sezona hazırlanıyor. 

Ülkesi Kongo’nun Gambiya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Luyindama, bu sezon 10 Süper Lig karşılaşmasında 885 dakika sahada kaldı.

Başarılı futbolcunun sözleşmesi, sakatlığının uzun sürecek olması nedeniyle bu sezonun sonuna kadar askıya alınmıştı. 

Galatasaray'ın diğer futbolcuları da çalışmalarını evlerinde sürdürüyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Radamel Falcao, 45 saniyede 106 mekik çektiği bir video yayımladı. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.