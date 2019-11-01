Galatasaray'da iki imza birden

Galatasaray Kulübü, Yunus Akgün'ün sözleşmesini 2023-2024 sezonunun sonuna kadar uzattı. Sarı-kırmızılılar, Emin Bayram'la da profesyonel futbolcu sözleşmesi imzaladı

Galatasaray, 19 yaşındaki futbolcu Yunus Akgün ile olan sözleşmeyi uzattı.

Galatasaray Sportif AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, Yunus Akgün ile 2023-2024 sezonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme yenilendiği bildirildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.

EMİN BAYRAM'A PROFESYONEL SÖZLEŞME

Ayrıca, sarı-kırmızılı kulübün 16 yaşındaki stoper Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığı belirtildi.

Bayram'la ilgili KAP'a yapılan açıklamada "Akademi oyuncumuz Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır" denildi