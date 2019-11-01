Galatasaray'da iki imza birden

Galatasaray, 19 yaşındaki futbolcu Yunus Akgün ile olan sözleşmeyi uzattı.
Galatasaray Sportif AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, Yunus Akgün ile 2023-2024 sezonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme yenilendiği bildirildi.
Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.
EMİN BAYRAM'A PROFESYONEL SÖZLEŞME
Ayrıca, sarı-kırmızılı kulübün 16 yaşındaki stoper Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığı belirtildi.
Bayram'la ilgili KAP'a yapılan açıklamada "Akademi oyuncumuz Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır" denildi