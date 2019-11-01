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Galatasaray'da iki imza birden

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Galatasaray Kulübü, Yunus Akgün'ün sözleşmesini 2023-2024 sezonunun sonuna kadar uzattı. Sarı-kırmızılılar, Emin Bayram'la da profesyonel futbolcu sözleşmesi imzaladı

Galatasaray'da iki imza birden
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Galatasaray, 19 yaşındaki futbolcu Yunus Akgün ile olan sözleşmeyi uzattı.

Galatasaray Sportif AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, Yunus Akgün ile 2023-2024 sezonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme yenilendiği bildirildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.

EMİN BAYRAM'A PROFESYONEL SÖZLEŞME

Ayrıca, sarı-kırmızılı kulübün 16 yaşındaki stoper Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığı belirtildi.

Bayram'la ilgili KAP'a yapılan açıklamada "Akademi oyuncumuz Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır" denildi

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