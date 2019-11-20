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Galatasaray'da hedef Nazım Sangare

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Ara transfer dönemini hareketli geçirmeye hazırlanan Galatasaray, milli yıldızın peşine düştü. Sarı kırmızılılar, Antalyaspor'un sağ beki Nazım Sangare'yi transfer listesine aldı

Galatasaray'da hedef Nazım Sangare

Galatasaray'da hedef Nazım Sangare.

Sarı Kırmızılılar milli futbolcu için Antalyaspor’un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, bu sezonki performansıyla gözden düşen Mariano'yla devre arasında yolları ayırmayı planlıyor.

Brezilyalı sağ bekin yerine Nazım Sangare'yi almak isteyen sarı kırmızılılar, böylece yerli kalitesini de yükseltmeyi hedefliyor.

Sezon sonunda Antalya ekibiyle sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a gitmek istediği öğrenildi.

İki kulübün, devre arasında masaya oturması bekleniyor.

Nazım Sangare, Andorra‘ya karşı ilk kez resmi bir maçta milli formayı giymiş ve performansı ile dikkat çekmişti.

Galatasaray devre arasında Mariano'nun satışını gerçekleştirirse buradan gelecek parayı 25 yaşındaki futbolcunun transferinde kullanmayı amaçlıyor.

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