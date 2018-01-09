Galatasaray'da hedef ''Emre Mor''

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ilk hedef Emre Mor. Sarı kırmızılılar, Celta Vigo ile menajerler aracılığıyla ilk görüşmeyi yaptı.

İspanyol kulübünün sportif direktörü Felipe Minambres de teklifleri doğruladı ancak, "Bizim niyetimiz onun Celta'da önemli bir oyuncu olmasıdır" dedi.

Bu arada genç oyuncuyla teması geçen Galatasaray, ilk planda Emre'yi 6 aylığına kiralamak istiyor.

Teknik Direktör Fatih Terim'in takımda görmek istediği Milli yıldız, anlaşma sağlanması halinde Antalya kampına katılacak.

Sezon başında Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor, 14 karşılaşmada forma giyip 1 gol attı.