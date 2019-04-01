Galatasaray'da gözler kupada

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Salı günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 20.00’de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Galatasaray'ın konuğu Evkur Yeni Malatyaspor olacak.

Bu kupayı en fazla kazanan takım olan sarı kırmızılılar, 18'inci kez zafere ulaşmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim, yarı final ilk maçından avantajlı bir skorla ayrılmanın planlarını yapıyor.

Sakatlıkları devam eden; Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou ve Yuto Nagatomo, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'de 5'nci sırada olan Evkur Yeni Malatyaspor, kupayı kazanarak, Avrupa vizesi almayı amaçlıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı, Erol Bulut'un öğrencileri 2-0 kazanmıştı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı, Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyaspor, Cumartesai günü de Süper ligin 27'nci haftasında yine İstanbul'da karşılaşacak.

ÜMRANİYESPOR İLE AKHİSARSPOR

Kupada bir diğer yarı final mücadelesi ise Ümraniyespor ile Akhisarspor arasında yaşanacak.

İki takım arasındaki ilk maç, 3 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları ise 24-25 Nisan'da yapılacak.